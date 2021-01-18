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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...
Kolombiya basınında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası flaş bir haber okuyucularla paylaşıldı... Arsenal ile yollarını ayırmasının ardından sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelen Mesut'un ardından, Galatasaraylı Falcao'nun da transferine ilişkin flaş bir haber yayınlandı. Cimbom'un uzun süredir yollarını ayırmak için uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcünün transferinin ardında yatan o gerçek ve 'veto' ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Ocak 2021 Pazartesi 18:37, Güncelleme 18.01.2021 18:51
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...