Galeri Galatasaray Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Kolombiya basınında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası flaş bir haber okuyucularla paylaşıldı... Arsenal ile yollarını ayırmasının ardından sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelen Mesut'un ardından, Galatasaraylı Falcao'nun da transferine ilişkin flaş bir haber yayınlandı. Cimbom'un uzun süredir yollarını ayırmak için uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcünün transferinin ardında yatan o gerçek ve 'veto' ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonu devre arasında Avrupa transfer piyasasını adeta sallayacak bir gelişmeye imza attı ve Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Mesut'un transferi Türkiye ve Avrupa ile sınırlı kalmazken, tüm dünya basınında yankı buldu ve gazetelerde geniş yer ayırıldı.

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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Sarı lacivertlilerin bu transferiyle beraber Galatasaray da, ezeli rakibine misilleme yapmak adına dünyaca ünlü isimlerle irtibata geçti ancak bununla beraber Cimbom'a kötü de bir haber geldi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Bilindiği üzere Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile uzun süredir yollarını ayırmak istiyor.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişi sonrası Falcao transferi gerçeği ortaya çıktı! Meğer...

Sarı kırmızılı formayı giydiği süre zarfı boyunca başarılı bir form grafiği sergilese de sürekli yaşadığı adele sakatlığı artık teknik heyeti zor durumda bırakmış durumda.

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