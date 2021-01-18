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dönüyor! Kulüp yöneticisinden resmi açıklama geldi

Bir dönem Real Madrid, Inter ve 'da oynayan ve aktif futbol kariyerini sonlandırmasının ardından kendine yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanan 'in futbol dünyasına dönmeye hazırlandığı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:00
Wesley Sneijder dönüyor! Kulüp yöneticisinden resmi açıklama geldi

'ın eski futbolcusu , Hollanda ikinci ligi Eerstedivisie'de yer alan ile futbol dünyasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Omroep Brabant'a konuşan FC Den Bosch'un yatırımcısı Ebert dollovoet, "Wesley Sneijder ile konuşuyoruz. FC Den Bosch'ta neler yapabileceğimize dair bir sohbetimiz oldu." dedi.

FC Den Bosch'un finansal işlerden sorumlu yöneticisi Peter Poirters ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü, şu an bir gizlilik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberin detaylarında Wesley Sneijder'in de FC Den Bosch'ta danışman veya sportif direktörlük benzeri bir görev ile de olsa futbol dünyasına geri dönmek için istekli olduğu belirtilid.

Ajax, Real Madrid ve Inter'de oynayan Wesley Sneijder, Ocak 2013 - Ağustos 2017 tarihleri arasında Galatasaray formasını terletti. Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e ve oradan Al-Gharafa'ya transfer olduktan sonra Ağustos 2019'da futbolu bıraktı.

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