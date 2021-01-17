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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi 'ta kar tedbiri sonuç verdi!

Son dakika Beşiktaş-Galatasaray derbisi haberleri... 'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi ev sahibi takımın yetkilieri 'daki kar yağışına önlem olarak zeminindeki ısıtma sistemini devreye soktu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 14:58
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park'ta kar tedbiri sonuç verdi!

'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı. 'da süren kar yağışı nedeniyle 'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı. Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. Bu arada stadın çevresinde çeşityi güvenlik önlemleri alınırken, sokağa kısıtlama kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) ve üstlenecek

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