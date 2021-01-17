Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park'ta kar tedbiri sonuç verdi!

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı. İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı. Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. Bu arada stadın çevresinde çeşityi güvenlik önlemleri alınırken, sokağa kısıtlama kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek