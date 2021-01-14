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'tan Larin için gelen tekliflere yanıt

maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Larin'in attığı golle 1-0 kazandı. 'da son haftalarda müthiş bir performans sergileyen yıldız futbolcunun talipleri de arttı. İşte Beşiktaş'tan gelen tekliflere yanıt... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:09
Beşiktaş'tan Larin için gelen tekliflere yanıt

'ın Kanadalı yıldızı attığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak oynanan maçında fileleri sarsan ve takımını çeyrek finale taşıyan golcü isim transferde de gözde oldu.

Güncel piyasa değerini 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkartan Larin için bir çok kulüp devreye girdi.

(MAÇ ÖZETİ)

TALİPLERİ ARTTI

basınında yer alan haberde , ve 'in golcü futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yılı Belçika'nın takımında tamamlayan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlılar performansı ile dikkat çeken Kanadalı fubolculara gelen teklifleri bu sefer değerlendirmeye almadı.

Yapılan tekliflere "Larin takımda kalacak" yanıtı verildi.


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