Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Transferi resmen doğruladı! ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... 'de 5 Ocak tarihi itibarıyla başlayan transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok yıldız oyuncunun ismi sarı-kırmızılılarla anılırken, 'in tecrübeli oyuncusu Kahveci'nin de Galatasaray'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu transfer akıbeti merak edilirken, 'da flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:26
Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

, 'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için iki farklı teklif paketi hazırladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

Bunlardan ilki, , artı 2 milyon euro. Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme gerçekleşti.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

Ardından , artı Luyindama önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı. Başkan ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

İRFAN CAN İLE ANLAŞMA TAMAM!
İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise 'ın 'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda , ve 'la da yakın arkadaş.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem kariyerini yönetiminde bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

TRANSFERİ AÇIKLADI!
Öte yandan 'ın yakın arkadaşı olan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi doğruladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

, 'yi öptükleri fotoğrafa "Buluşmaya az kaldı" diyen kişinin hikayesini paylaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferi resmen doğruladı! İrfan Can ve Galatasaray...

İşte o paylaşım...

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