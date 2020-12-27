Haberler Galatasaray İki fire birden verdi

İki fire birden verdi

Cezalı durumuna düşen Taylan, Antalya maçında yok Sakatlanan Feghouli’nin durumu ise bugün belli olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
İki fire birden verdi

, zorlu deplasmanında iki oyuncusunu birden kaybetti. Bunlardan ilki Taylan oldu. Son dönemde yükselen performansıyla takımın değişmezlerinden olan Taylan Antalyalı, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki orta saha, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Diğer kayıp ise Sofiane Feghouli'ydi. Tecrübeli oyuncu maçı yarıda bıraktı. Cezayirli orta saha, bir pozisyon sonrası sakatlanarak kendini yere bırakınca 34. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 31 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncunun durumu bugün çekilecek MR'ını ardından netleşecek.

SON DAKİKA