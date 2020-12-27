İki fire birden verdi

Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında iki oyuncusunu birden kaybetti. Bunlardan ilki Taylan oldu. Son dönemde yükselen performansıyla takımın değişmezlerinden olan Taylan Antalyalı, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki orta saha, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Diğer kayıp ise Sofiane Feghouli'ydi. Tecrübeli oyuncu maçı yarıda bıraktı. Cezayirli orta saha, bir pozisyon sonrası sakatlanarak kendini yere bırakınca 34. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 31 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncunun durumu bugün çekilecek MR'ını ardından netleşecek.