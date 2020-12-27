Haberler Galatasaray Mezarına ziyaret

Mezarına ziyaret

'da ikinci başkan , teknik direktör ve yardımcı antrenör Levent Şahin, 'in mezarını ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Mezarına ziyaret

, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Değerli futbol insanı 'in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Sümer, 1982-83'te 'ı çalıştırmıştı.

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