Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Değerli futbol insanı Özkan Sümer'in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Sümer, 1982-83'te Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Mezarına ziyaret
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50