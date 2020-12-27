Türkiye’nin lokomotifi!

1955-2020 yılları arasında sarı- kırmızılılar, 24. sırada kendisine yer buldu. İki turnuvaya 26 kez katılan Cimbom, 175 maçta 57 galibiyet, 43 beraberlik ve 75 yenilgiyle 157 puan topladı. 1 kez yarı final 3 kez de çeyrek finale kaldı.

ÜÇ ÇEYREK BİR YARI FİNAL

Aslan Mustafa Denizli döneminde 'Avrupa Fatihi' lakabını almıştı. 1962-1963'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final yapan Galatasaray, 1988-1989'da yarı final gördü. 2000- 2001'de Lucescu'yla ve 2012-13'te Fatih Terim'in önderliğinde son 8'e adını yazdırmıştı.