Umarım bonservisle giderim

Galatasaray ile adı anılan Henry Onyekuru'dan flaş açıklama... Nijeryalı yıldız futbolcu, "Söylentilerin olduğunu biliyorum. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur ve bonservisimle giderim" açıklamasında bulundu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yapabildi.