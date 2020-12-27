Galatasaray ile adı anılan Henry Onyekuru'dan flaş açıklama... Nijeryalı yıldız futbolcu, "Söylentilerin olduğunu biliyorum. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur ve bonservisimle giderim" açıklamasında bulundu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yapabildi.
Umarım bonservisle giderim
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Henry Onyekuru'dan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50