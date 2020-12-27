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Umarım bonservisle giderim

'de ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu 'dan flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Umarım bonservisle giderim

ile adı anılan 'dan flaş açıklama... Nijeryalı yıldız futbolcu, "Söylentilerin olduğunu biliyorum. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur ve bonservisimle giderim" açıklamasında bulundu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yapabildi.

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