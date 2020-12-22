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evinde seriye bağladı! O maçtan beri...

, ligin 14. haftasında Stadyumu'nda 'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar, zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada hata yapmadı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber 1. sırada yer alan Alanyaspor ile puanlarını eşitleyen Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'nda bileğinin bükülmediği istatistiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 21:53
Galatasaray evinde seriye bağladı! O maçtan beri...

maçı ile Süper Lig'de Stadyumu'nda 7. karşılaşmasına çıkan , iç sahadaki 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 7. maçını oynadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde iç sahadaki 4. galibiyetini elde etti.

Aslan geride kalan karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Cimbom tek yenilgisini Alanyaspor karşısında yaşadı.

Galatasaray bu oynadığı 7 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

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