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'dan 'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

FatihTerim'in uzun süredir istediği 'ın peşine 'ın da düşmesi, konusunda harekete geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 11:26
Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyada birçok isimle temaslarda bulunan Cimbom, orta saha transferi konusunda Alanyaspor'un yükselen değeri ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 'a ibreyi çevirmişti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

Bununla baraber Aslan, Belhanda'nın olası satışı ve Etebo'nun ayrılma düşüncesini göz önüne alarak Salih'i orta sahanın yeni maestrosu yapmak istiyordu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA
Salih için girişimlerini sürdüren 'a sürpriz bir rakip çıktı... Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuya talip oldu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

G.SARAY'IN İSTEDİĞİNİ BİLİYORLARDI
'ın konusunda temaslarının sıklaştığı dönemde 'ın devreye girmesi, sarı kırmızılı yönetimi bir hayli kızdırmış gibi görünüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

Özellikle yönetiminin 'ın menajeriyle birebir temasa geçmesi, 'ın karşı bir atak yapmasına sebebiyet verdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

SEN MİSİN SALİH'İ İSTEYEN!
yönetimi, 'ın transferi konusunda zorluk çıkartmasının ardından ibresini 'e çevirdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

ile henüz yeni bir kontrat imzalamayan Dorukhan için temaslarına kısa sürede başlayacak Cimbom, bu şekilde ezeli rakibine misillemesi yapacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

HEM SALİH HEM DORUKHAN!
Öte yandan yönetiminin ile beraber 'dan da vazgeçemeyeceği, her iki transferi de bitirmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de her iki oyuncunun da kadroya dahil edilmesine onay verdiği kaydedildi.

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