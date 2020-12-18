Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş atak! Yönetim o harekete sinirlendi ve...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyada birçok isimle temaslarda bulunan Cimbom, orta saha transferi konusunda Alanyaspor'un yükselen değeri ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Salih Uçan'a ibreyi çevirmişti.

Bununla baraber Aslan, Belhanda'nın olası satışı ve Etebo'nun ayrılma düşüncesini göz önüne alarak Salih'i orta sahanın yeni maestrosu yapmak istiyordu.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Salih için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı... Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuya Beşiktaş talip oldu.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİNİ BİLİYORLARDI

Galatasaray'ın Salih Uçan konusunda temaslarının sıklaştığı dönemde Beşiktaş'ın devreye girmesi, sarı kırmızılı yönetimi bir hayli kızdırmış gibi görünüyor.

Özellikle Beşiktaş yönetiminin Salih Uçan'ın menajeriyle birebir temasa geçmesi, Galatasaray'ın karşı bir atak yapmasına sebebiyet verdi.

SEN MİSİN SALİH'İ İSTEYEN!

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın Salih Uçan transferi konusunda zorluk çıkartmasının ardından ibresini Dorukhan Toköz'e çevirdi.

Beşiktaş ile henüz yeni bir kontrat imzalamayan Dorukhan için temaslarına kısa sürede başlayacak Cimbom, bu şekilde ezeli rakibine transfer misillemesi yapacak.

HEM SALİH HEM DORUKHAN!

Öte yandan Galatasaray yönetiminin Dorukhan Toköz ile beraber Salih Uçan'dan da vazgeçemeyeceği, her iki transferi de bitirmek istediği ifade edildi.