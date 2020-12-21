Haberler Galatasaray Hasan Hüseyin: Galatasaray taraftarıyım

: taraftarıyım

Kayserıspor'dan ayrılan Acar, 'da forma giymeyi çok istediğini söyledi. Sezon başında sarı-kırmızılı takımla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu, "G.Saray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. teklifi gelirse G.Saray'da seve seve oynarım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Hasan Hüseyin: Galatasaray taraftarıyım

Kayserıspor'dan ayrılan Acar, 'da forma giymeyi çok istediğini söyledi. Sezon başında sarı-kırmızılı takımla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu, "G.Saray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. teklifi gelirse G.Saray'da seve seve oynarım" dedi. Özgür Sancar'a konuşan 26 yaşındaki orta saha, ailesi ve menajeriyle gelen tekliflere göre karar vereceğini kaydetti.

42 GOLLÜK KATKI
, , ve formaları giyen Hasan Hüseyin, kariyeri boyunca 144 maça çıktı, 25 gol atıp, 17 de asist yaptı.

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