Hasan Hüseyin: Galatasaray taraftarıyım

Kayserıspor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'da forma giymeyi çok istediğini söyledi. Sezon başında sarı-kırmızılı takımla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu, "G.Saray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Transfer teklifi gelirse G.Saray'da seve seve oynarım" dedi. Özgür Sancar'a konuşan 26 yaşındaki orta saha, ailesi ve menajeriyle gelen tekliflere göre karar vereceğini kaydetti.



42 GOLLÜK KATKI

Eskişehirspor, Göztepe, Tokat ve Kayseri formaları giyen Hasan Hüseyin, kariyeri boyunca 144 maça çıktı, 25 gol atıp, 17 de asist yaptı.