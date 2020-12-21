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Aslan'a teselli

Karagümrük mağlubiyeti ile büyük üzüntü yaşayan , rakiplerinin puan kaybetmesiyle moral buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:55 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Aslan'a teselli

Karagümrük mağlubiyeti ile büyük üzüntü yaşayan , rakiplerinin puan kaybetmesiyle moral buldu. Lider Alanya, Denizli'ye, ise 'e yenilince puan farkı (3) aynı kaldı.

KIRMIZI KARTA İTİRAZ
Yönetim, salı günü oynanacak maçında Marcao'nun forma giyebilmesi için Tahkim'e başvurdu. Yönetim pozisyonun görüntülerini 'na sunarken, pozisyonun başlangıcının Balkovec olduğunu iddia etti. Marcao'nun Balkovec'ten yediği omuz yüzünden sinirlenerek rakibiyle tartıştığını savunmasına ekledi.

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