Aslan'a teselli

Karagümrük mağlubiyeti ile büyük üzüntü yaşayan Galatasaray, rakiplerinin puan kaybetmesiyle moral buldu. Lider Alanya, Denizli'ye, Fenerbahçe ise Gaziantep'e yenilince puan farkı (3) aynı kaldı.

KIRMIZI KARTA İTİRAZ

Yönetim, salı günü oynanacak Göztepe maçında Marcao'nun forma giyebilmesi için Tahkim'e başvurdu. Yönetim pozisyonun görüntülerini Tahkim Kurulu'na sunarken, pozisyonun başlangıcının Balkovec olduğunu iddia etti. Marcao'nun Balkovec'ten yediği omuz yüzünden sinirlenerek rakibiyle tartıştığını savunmasına ekledi.