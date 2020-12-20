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'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Falcao'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir yararlanamadığı golcü futbolcunun takımdan ayrılması gündemde. Devre arasında gönderilmesi beklenen Kolombiyalı yıldız için ekibi devreye girmişti. takımının yıldız futbolcu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 12:33 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 12:50
Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Yaz döneminde beri adı kulübü ile anılan 'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Beckham'ın sahibi olduğu kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, 'a geldikten sonra oynamadığı maç sayısı (29), oynadığı maç sayısına (29) ulaştı.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.

Galatasaray'da gündem Falcao transferi! İşte yapılan teklif

'nun formasıyla 29 resmi maçta 16 golü bulunuyor

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