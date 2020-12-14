Galeri Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Süper Lig ekipleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını İstanbul takımlarının dünya yıldızı golcü için devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular

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