GaleriGalatasarayGalatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular
Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Süper Lig ekipleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını İstanbul takımlarının dünya yıldızı golcü için devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar...
14 Aralık 2020 Pazartesi 18:21, Güncelleme 14.12.2020 18:22
Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular