Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Fatih Terim'i Bosna Hersek Milli Takımı istiyor!

SON DAKİKA: 'i Milli Takımı istiyor!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların teknik direktörü 'i, Futbol Federasyonu'nun, Milli Takım'ın başına getirmek istediği belirtildi. Öte yandan Terim'in, teklifi kabul etmesi halinde hem Galatasaray'ı çalıştırabileceği, hem de Milli Takım'ın başında olabileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:23
SON DAKİKA: Fatih Terim'i Bosna Hersek Milli Takımı istiyor!

'da flaş gelişme... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü 'e Milli Takımı'ndan teklif geldi. A Spor'un haberine göre Terim, eğer teklifi kabul ederse, hem sarı kırmızılıların başında kalmaya devam edecek, hem de Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştıracak.

2017 yılında Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada Terim'in, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etmişti.

HODZIC ARACILIK YAPMIŞTI
Daha önce Hodzic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." demişti.

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