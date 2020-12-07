Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin son haftalarda gösterdiği performans büyük beğeni kazandı. Radamel Falcao'nun sakatlığının ardından bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Senegalli futbolcu son 3 maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti.

Kiralık olarak gittiği Club Brugge'de bekleneni veremeyen ve sezon başında Galatasaray'a geri dönen 29 yaşındaki oyuncu adeta küllerinden doğdu.

Zaman zaman eleştirilen Mbaye Diagne artan formuyla formayı bırakmayacağının sinyalini verdi.

Camiaya umut aşılayan Senegalli golcü attığı gollerle yeniden değer kazandı ve fiyatını yükseltmeye başladı.

JAPONYA'YA TRANSFER OLACAK MI?

Ocak ayındaki ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte , bu süreçte transfer iddialarının da artmasına sebep oldu. Bir iddia da Mbaye Diagne'yle ilgili ortaya atıldı.

29 yaşındaki santrforun Galatasaray'da yıldızını yeniden parlatmasının ardından Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin gündemine geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan daha önce Lukas Podolski'yi transfer eden Vissel Kobe'nin Diagne için ara transfer döneminde devreye gireceği iddia edildi.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Mbaye Diagne'nin menajeri transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Senegalli futbolcunun menajeri Simone Laurelli transfer iddiasıyla ilgili olarak "Ben bilmiyorum" cevabını verdi.