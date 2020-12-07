Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

haberi: 'dan ayrılıyor mu? 'nin menajerinden transfer açıklaması!

'da zaman zaman tartışılan son haftalarda gösterdiği performansla camiayı sevindirdi. 'nun sakatlanmasının ardından formayı kapan Senegalli futbolcu attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Ligi ekibi Vissel Kobe'nin radarında olduğu öne sürülen Diagne'nin menajerinden açıklaması geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:30
Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

'da 'nin son haftalarda gösterdiği performans büyük beğeni kazandı. 'nun sakatlığının ardından bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Senegalli futbolcu son 3 maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

Kiralık olarak gittiği Club Brugge'de bekleneni veremeyen ve sezon başında 'a geri dönen 29 yaşındaki oyuncu adeta küllerinden doğdu.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

Zaman zaman eleştirilen artan formuyla formayı bırakmayacağının sinyalini verdi.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

Camiaya umut aşılayan Senegalli golcü attığı gollerle yeniden değer kazandı ve fiyatını yükseltmeye başladı.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

JAPONYA'YA TRANSFER OLACAK MI?
Ocak ayındaki ara döneminin yaklaşmasıyla birlikte , bu süreçte transfer iddialarının da artmasına sebep oldu. Bir iddia da 'yle ilgili ortaya atıldı.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

29 yaşındaki santrforun 'da yıldızını yeniden parlatmasının ardından Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin gündemine geldiği öne sürüldü.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

'dan daha önce Lukas Podolski'yi eden Vissel Kobe'nin Diagne için ara transfer döneminde devreye gireceği iddia edildi.


Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
'nin menajeri iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Senegalli futbolcunun menajeri Simone Laurelli transfer iddiasıyla ilgili olarak "Ben bilmiyorum" cevabını verdi.

Transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mbaye Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması!

Laurelli, kendileriyle çalışan başka temsilcilerin de böyle bir girişimde bulunup bulunmadığından da bilgisi olmadığını ifade etti.

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