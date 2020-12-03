Haberler Galatasaray Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Resmen açıklandı

'da şoku! Resmen açıklandı

'da şoku yaşanıyor. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden, Antalyalı'nın sol ayak bileğinde burkulma olduğunu duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:48 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:09
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Resmen açıklandı

Futbol Takımı, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAYLAN ANTALYALI SOL AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI!
Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla parmak ısırtan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

, Marcelo Saracchi ve , kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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