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Korona'yı atlattı!

Babel, Omar, ve Okan Koçuk ve ’nın testleri negatif çıktı. Henüz karantina süresi dolmayan Arda dışındaki 4 oyuncu maçı kadrosunda yer alacak. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Korona'yı atlattı!

Farklı galibiyetiyle yeni bir hava yakalayan 'da eksik oyuncular da bir bir takıma dönmeye başladı. Luyindama, Peter Etebo ve Taşdemir tamamen iyileşti ve Rize maçında takımdaki yerini aldı. Bu hafta Falcao'nun da idmanlara dahil olması bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan 5 oyuncudan da sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 4'ünün sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

YARIN BİR TEST DAHA YAPILACAK
Babel, Omar, ve Okan Koçuk'un tedavilerinin ardından gerçekleştirilen testlerin iki kez negatif çıktığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bu oyuncularımız, Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır" denildi. 'nın ise bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, protokolü gereği maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI
, ve Rizespor maçlarında eksikler nedeni ile yedek oyunculara şans vermişti. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne bu süreçte yıldızını parlatan isimler oldu. Sarı-kırmızılı takımda Babel, Belhanda, Omar takıma katılırken gözler Fatih Terim'e çevrildi. Ancak tecrübeli hocanın kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği, bu nedenle Hatay maçına da Rize kadrosu ile çıkmayı planladığı öğrenildi.

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