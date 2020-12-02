Korona'yı atlattı!

Farklı Rize galibiyetiyle yeni bir hava yakalayan Galatasaray'da eksik oyuncular da bir bir takıma dönmeye başladı. Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir tamamen iyileşti ve Rize maçında takımdaki yerini aldı. Bu hafta Falcao'nun da idmanlara dahil olması bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan 5 oyuncudan da sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 4'ünün sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

YARIN BİR TEST DAHA YAPILACAK

Babel, Omar, Belhanda ve Okan Koçuk'un tedavilerinin ardından gerçekleştirilen testlerin iki kez negatif çıktığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bu oyuncularımız, Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır" denildi. Arda'nın ise bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, TFF protokolü gereği Hatay maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI

Fatih Terim, Kayserispor ve Rizespor maçlarında eksikler nedeni ile yedek oyunculara şans vermişti. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne bu süreçte yıldızını parlatan isimler oldu. Sarı-kırmızılı takımda Babel, Belhanda, Omar takıma katılırken gözler Fatih Terim'e çevrildi. Ancak tecrübeli hocanın kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği, bu nedenle Hatay maçına da Rize kadrosu ile çıkmayı planladığı öğrenildi.