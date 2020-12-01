Haberler Galatasaray Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

'nın menajerinden cevabı! ...

'ın gündeminde yer alan için basını flaş bir iddiada bulunarak, tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı takımı reddedip ile anlaştığını duyurmuştu. Golcü oyuncunun menajeri ise bu iddialar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 17:02
Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

ekibi Al-Nasr'dan ayrılan ve birçok kulüple ismi anılan , 'ın da gündemine gelmişti. basınında ise yıldız isim hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir iddia yer almıştı.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

Haberde, 'nın 'ı reddederek, Rus devi 'nın teklifine 'evet' dediği ve kısa sürede resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

Yaşanan bu gelişme Rus basınında büyük yankı uyandırırken, 'nın menajeri , konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

İddiaların üzerinden henüz 1 saat geçmeden açıklamada bulunan Harris, oyuncusunun 'yı seçtiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

"CSKA MOSKOVA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Rus 'sport-express' sitesinin haberine göre 'nın menajeri Harris, iddialar hakkında, "Bu bilgi doğru değil. , Ahmed Musa'nın her zaman yuvası olacaktır ancak 'ın görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" diye konuştu.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

"MENAJERİME BIRAKTIM"
, daha önce hakkındaki bir soruya, "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil, menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ahmed Musa'nın menajerinden transfer cevabı! Galatasaray...

Nijeryalı golcü, 2018 yılında olduğu Al-Nasr'da 57 maça çıkarken, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

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