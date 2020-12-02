Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi. Rusya'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın 'CSKA Moskova'ya döneceği' yönündeki iddiaları yalanlarken G.Saray'a açık kapı bıraktı. Harris açıklamasında, ''CSKA, Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak G.Saray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz'' dedi.
Ahmed Musa'dan yeşil ışık!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50