Haberler Galatasaray Ahmed Musa'dan yeşil ışık!

'dan yeşil ışık!

 Arabistan ekiplerinden 'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan için menajerinden açıklaması geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Ahmed Musa'dan yeşil ışık!

Arabistan ekiplerinden 'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan için menajerinden açıklaması geldi. 'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın ' 'ya döneceği' yönündeki iddiaları yalanlarken G.Saray'a açık kapı bıraktı. Harris açıklamasında, ''CSKA, Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak G.Saray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz'' dedi.

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