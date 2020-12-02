Ahmed Musa'dan yeşil ışık!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi. Rusya'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın 'CSKA Moskova'ya döneceği' yönündeki iddiaları yalanlarken G.Saray'a açık kapı bıraktı. Harris açıklamasında, ''CSKA, Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak G.Saray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz'' dedi.