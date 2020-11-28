Galatasaray'da Falcao şoku! Yine yok

Sarı-kırmızılı kulübe katıldıktan sonra 29 maçta sahaya çıkan, 26'sında ya tribünde ya da evinde oturan Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak.

Kolombiyalı golcü, Rizespor deplasmanında da kadroya dahil edilmedi. Teknik patron Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı son görüşme sonrası, Falcao'nun İstanbul'da kalmasına karar verdi.

34 yaşındaki yıldızın son durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak, ama asıl hedefinin bir sonraki Hatay maçında takıma katılmak olduğu belirtiliyor.