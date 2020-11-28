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'da şoku! Yine yok

Sakat olan Kolombiyalı, Kayserispor maçı sonrası bugün de yok...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Falcao şoku! Yine yok

Sarı-kırmızılı kulübe katıldıktan sonra 29 maçta sahaya çıkan, 26'sında ya tribünde ya da evinde oturan , bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da Falcao şoku! Yine yok

Kolombiyalı golcü, Rizespor deplasmanında da kadroya dahil edilmedi. Teknik patron , sağlık ekibiyle yaptığı son görüşme sonrası, 'nun 'da kalmasına karar verdi.

Galatasaray'da Falcao şoku! Yine yok

34 yaşındaki yıldızın son durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak, ama asıl hedefinin bir sonraki Hatay maçında takıma katılmak olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Falcao şoku! Yine yok

'nun sakatlığını bir türlü atlatamaması, teknik heyette ciddi anlamda rahatsızlık yarattı.

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