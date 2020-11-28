Haberler Galatasaray Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

İmparator torunlarıyla yaptığı paylaşımda saha parselizasyonu, dominant forvet, beki manipüle etmek tabirleri kullanmıştı. Buna uygun isimleri yönetime iletti. İşte 'in ara transferde yönetimden istediği 3 isim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla 'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda sözü almıştı.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Usta hoca tüyoyu 'dan torunlarını paylaştığı bir videoda verdi.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

İstediği, sistemine uygun oyuncu tiplerini yazdı. , Yaremchuk ve Onyekuru'nun isimlerini yönetime verdi.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ
, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Deneyimli hoca buraya 'ı da istiyor. Böylece videodaki saha parselizasyonunu orta sahadan sağlayacak, registaya da kavuşacak.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Sürekli sakat olan ile istikrarsız Mbaye Diagne'den bıkan Terim, forvete de Yaremchuk'u istiyor. Böylece günümüz futboluna uygun dominant santrfora da kavuşacak.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

HENRY'SİZ OLMAZ
, rakip beki manipüle edecek kanat oyuncusu olarak da Henry Onyekuru'yu düşünüyor.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Nijeryalı futbolcunun hızı sebebiyle rakipler için ciddi tehdit olduğunu düşünen İmparator, Ocak ayında onunla yeniden buluşmayı hedefliyor.

Fatih Terim ocakta yönetimden bu 3 ismi istiyor!

Onyekuru'nun sahada olması rakip beklerin hücuma çıkmasını dahi engelliyor.

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