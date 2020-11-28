Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın transferde sıkça gündemine gelen Antonio Valencia, kariyerini devam ettirmekte kararlı. 35 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Queretaro'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın transferde sıkça gündemine gelen Antonio Valencia, kariyerini devam ettirmekte kararlı. 35 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Queretaro'ya transfer oldu.
Bir dönem Manchester United forması da giyen tecrübeli yıldız Valencia, son olarak ülkesinin takımlarından LDU Quito'da oynamıştı.
Antonio Valencia'yı kadrosuna katan Meksika ekibi Queretaro, daha önce Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu renklerine bağlamasıyla futbol camiasında ses getirmişti.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Caribe'de başlayan Valencia, Avrupa'da ilk kez İspanyol ekibi Villarreal'in formasını giydi.
Daha sonra Huelva ve Wigan gibi takımlarda top koşturan başarılı oyuncu, Manchester United'a transfer oldu. 10 sezon Kırmızı Şeytanlar'da oynayan Valencia, kariyerinin en parlak dönemlerini de burada yaşadı.