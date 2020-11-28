Bir dönem Manchester United forması da giyen tecrübeli yıldız Valencia, son olarak ülkesinin takımlarından LDU Quito'da oynamıştı.

Daha sonra Huelva ve Wigan gibi takımlarda top koşturan başarılı oyuncu, Manchester United'a transfer oldu. 10 sezon Kırmızı Şeytanlar'da oynayan Valencia, kariyerinin en parlak dönemlerini de burada yaşadı.