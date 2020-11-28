Haberler Galatasaray Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Antonio Valencia Meksika'ya transfer oldu

Bir dönem 'ın da ilgilendiği Meksika'ya oldu

Transferde 'ın da gündemine gelen 'ın eski futbolcusu , 35 yaşında sürpriz bir transfere imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:00
Bir dönem Galatasaray'ın listesindeydi! Antonio Valencia'dan sürpriz imza

Geçtiğimiz yıl 'ın transferde sıkça gündemine gelen , kariyerini devam ettirmekte kararlı. 35 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Queretaro'ya oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın listesindeydi! Antonio Valencia'dan sürpriz imza

Bir dönem forması da giyen tecrübeli yıldız Valencia, son olarak ülkesinin takımlarından LDU Quito'da oynamıştı.

Bir dönem Galatasaray'ın listesindeydi! Antonio Valencia'dan sürpriz imza

'yı kadrosuna katan Meksika ekibi Queretaro, daha önce Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu renklerine bağlamasıyla futbol camiasında ses getirmişti.

Bir dönem Galatasaray'ın listesindeydi! Antonio Valencia'dan sürpriz imza

Kariyerine ülkesinin takımlarından Caribe'de başlayan Valencia, Avrupa'da ilk kez İspanyol ekibi Villarreal'in formasını giydi.

Bir dönem Galatasaray'ın listesindeydi! Antonio Valencia'dan sürpriz imza

Daha sonra Huelva ve Wigan gibi takımlarda top koşturan başarılı oyuncu, 'a oldu. 10 sezon Kırmızı Şeytanlar'da oynayan Valencia, kariyerinin en parlak dönemlerini de burada yaşadı.

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