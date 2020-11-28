Haberler Süper Lig 4 büyüklerin gözdesi Serdar Dursun Almanya'da durdurulamıyor! 9 maçta...

4 büyüklerin gözdesi 'da durdurulamıyor! 9 maçta...

'in 4 büyükleri olarak adlandırılan , , ve 'un yaz döneminde radarına aldığı 29 yaşındaki forvet , Darmstadt formasıyla Bundesliga'da çıktığı 9 maçta 6 gol 3 asist sergiledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
4 büyüklerin gözdesi Serdar Dursun Almanya'da durdurulamıyor! 9 maçta...

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan , 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağlamıştı. Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.

Alman ekibiyle çıktığı 9 gol atan Türk futbıolcu, 3 de asist sergiledi.

4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİYDİ

'de yaz döneminin gözde isimlerinden biri olan Serdar Dursun'un ismi 4 büyükler (, , ve ) ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon başında , ve 'dan teklifler aldığını itiraf eden Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.

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