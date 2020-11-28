4 büyüklerin gözdesi Serdar Dursun Almanya'da durdurulamıyor! 9 maçta...

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan Serdar Dursun, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağlamıştı. Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.

Alman ekibiyle çıktığı 9 gol atan Türk futbıolcu, 3 de asist sergiledi.

4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİYDİ

Süper Lig'de yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Serdar Dursun'un ismi 4 büyükler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon başında Çin, Türkiye ve Almanya'dan teklifler aldığını itiraf eden Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.