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'da yeniden dönemi! | Son dakika haberleri

Yaklaşık 2 hafta önce sözleşme imzaladığı ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi , geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran ile yeniden anlaşmaya vardı. | Son dakika haberleri

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:19 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:42
Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi! | Son dakika haberleri

'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlı takım 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'nın getirildiğini duyurdu. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

Fuat Çapa, geçen sezonun 21. haftasında lacivert-beyazlı takımın başına geçerek, sezon sonuna kadar görev almıştı.

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