Haberler Galatasaray Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

'dan sorusuna flaş yanıt!

'ın gündeminde yer alan , hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. 26 yaşındaki milli golcü, takımı 'un Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'la ilgili soruya flaş bir cevap verdi. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:03 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:03
Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

2. Bundesliga ekiplerinden 'ta forma giyen , takımının ligde Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

Ajansspor'un derlediği habere göre; karşılaşma sonrası Sport Bild'in sorularını yanıtlayan milli golcü, ilk olarak 5-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

Kenan maçla ilgili, "5-0 gerçekten çok acıttı, başımıza gelmemesi gerekiyordu. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben de performansımdan rahatsızım. Ayrıca daha fazlasını yapmalıyım" dedi.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"
Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

G.SARAY SORUSUNA CEVAP!
, 'a transferiyle ilgili soruya ise, "Şu an bu konu hakkında yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarıya giden yolda ilerlemektir" sözleriyle cevap vererek, kafalarda soru işareti bıraktı.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

8 MAÇTA 2 GOL ATTI
'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan , bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti.

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