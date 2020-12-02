Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş yanıt!

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman, takımının ligde Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'un derlediği habere göre; karşılaşma sonrası Sport Bild'in sorularını yanıtlayan milli golcü, ilk olarak 5-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.
Kenan maçla ilgili, "5-0 gerçekten çok acıttı, başımıza gelmemesi gerekiyordu. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben de performansımdan rahatsızım. Ayrıca daha fazlasını yapmalıyım" dedi.
"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"
Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
G.SARAY SORUSUNA CEVAP!
Kenan Karaman, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Şu an bu konu hakkında yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarıya giden yolda ilerlemektir" sözleriyle cevap vererek, kafalarda soru işareti bıraktı.
8 MAÇTA 2 GOL ATTI
Fortuna Düsseldorf'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Karaman, bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti.