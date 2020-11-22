Arda Turan için eski takım arkadaşından olay sözler! "Barcelona'da..."

2012-14 yılları arasında Galataaray'da forma giyen eski Çek savunmacı Tomas Ufalusi'den flaş sözler... Son olarak Sparta Prag'da oynayan ve 2013-14 sezonunun ardından aktif futbol kariyerine son veren eski futbolcu, Galatasaray ve Arda Turan hakkında konuştu.

"GALATASARAY İLE, FATİH TERİM İLE KAZANDIM"

Ujfalusi, röportajının bir kısmında Ateltico Madrid'den ayrılmasının ardından Galatasaray'ı tercih ettiğini ve burada şampiyonluk kazandığını ifade ederken, "Atletico'da üç sezon oynadım ve şampiyonluğu kazanmak istedim. Ancak Barça ve Real Madrid her zaman bizden öndeydi. Ayrılmamın ardından Atletico, La Liga'yı kazandı. Bunu biliyordum, kalabilirdim (gülerek). Ancak ben de Türkiye Ligi'ni ve Galatasaray'ı tercih ettim. Fatih Terim ile kupa kazandım. Çok iyi insanlarla tanıştım ve orada hala iyi dostluklarım var. Benim için olumlu bir karardı." dedi.

GRIEZMANN VE ARDA TURAN ÖRNEĞİ

Ujfalusi, konuşmasının devamında Griezmann ile beraber Arda Turan'ın Barcelona günlerine dair konuşurken, "İtalya'da, Fiorentina'da oynarken Juventus'a asla gitmeyi düşünmüyordum çünkü onlar kulüplerine çok bağlı insanlar. Atletico'da oynarken Real Madrid'den teklif geldi ve hayır dedim. Onlara, oynamak istediğim tek takımın Atletico Madrid olduğunu söyledim. Ancak, her insan farklı düşünür. Griezmann'ın ihanet ettiğini düşünmüyorum. Sadece farklı düşündü. Atletico'da başarılı sezonlar geçirdi. Çok iyi oynadı, çok gol attı. Atletico'da yapabileceklerinin en iyisini yaptığını düşündü ve ayrılmanın zamanı geldi. Messi ile oynamak istedi. Bunun bir ihanet olduğunu söyleyemezsiniz. Barcelona için oynamak kolay değil. Bunu Arda Turan'a sorabilirsiniz. Şu anda Galatasaray'da oynuyor ama Barcelona'da oynayamadı. Onu üç yıldır görmedim. Barcelona'da çok az futbolcu başarılı olabiliyor." dedi.



