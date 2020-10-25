Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İstifa edecek yönündeki haberleri yalanlayan Albayrak "Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak adam değilim. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi. Deneyimli idareci hakem Arda Kardeşler'in yönetiminden de dert yanarak "Falcao'nun pozisyonu kırmızı kart değildi" yorumunu yaptı.
Yarı yolda bırakmam
Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50