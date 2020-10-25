Yarı yolda bırakmam

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İstifa edecek yönündeki haberleri yalanlayan Albayrak "Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak adam değilim. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi. Deneyimli idareci hakem Arda Kardeşler'in yönetiminden de dert yanarak "Falcao'nun pozisyonu kırmızı kart değildi" yorumunu yaptı.