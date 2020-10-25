Divan’da yine gerilim

Galatasaray'ın online yapılan Divan Kurulu'nda yine tartışmalar yaşandı. Yönetim Kurulu, tüzüğe aykırı diyerek Divan'a katılmama kararı almıştı. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal söz isteyince, Hamamcıoğlu "Kendi adınıza mı konuşuyorsunuz, yönetim adına mı?" diye sordu. Kançal "Yönetimin kararına aykırı davranamam, divan kurulu üyesi ceketimle konuşuyorum" dedi.

KANÇAL'A SÖZ VERİLMEDİ

Başkan yardımcısı Kaan Kançal katkı sağlamak için söz istedi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu "Divan Kurulu'nu ötekileştiren bir yönetim kurulu üyesinden katkıya ihtiyacımız yok" diyerek Kançal'ın bu isteğini geri çevirdi. Kaan Kançal ısrar edince de "Yönetici olduğunuz için size bu hakkı tanımayacağım" dedi.