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Divan’da yine gerilim

Kançal ile arasında tartışma çıktı. İki taraf birbiriyle tartıştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Divan’da yine gerilim

'ın online yapılan 'nda yine tartışmalar yaşandı. Yönetim Kurulu, tüzüğe aykırı diyerek Divan'a katılmama kararı almıştı. Başkan Yardımcısı söz isteyince, "Kendi adınıza mı konuşuyorsunuz, yönetim adına mı?" diye sordu. Kançal "Yönetimin kararına aykırı davranamam, divan kurulu üyesi ceketimle konuşuyorum" dedi.

KANÇAL'A SÖZ VERİLMEDİ

Başkan yardımcısı Kaan Kançal katkı sağlamak için söz istedi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu "Divan Kurulu'nu ötekileştiren bir yönetim kurulu üyesinden katkıya ihtiyacımız yok" diyerek Kançal'ın bu isteğini geri çevirdi. Kaan Kançal ısrar edince de "Yönetici olduğunuz için size bu hakkı tanımayacağım" dedi.

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