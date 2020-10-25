Yeni sayfa

Galatasaray, Erzurum'da moral buldu. Lige iyi bir başlangıç yapsa da son 3 maçında F.Bahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek yeni bir başlangıca yelken açtı. Galatasaray maça hızlı başlarken 3. dakikada Radamel Falcao'nun şutu direkten döndü. 20. dakikada ise aradığı golü buldu. Emre Kılınç, Younes Belhanda'nın pasını nefis bir vuruşla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 38'de Ricardo'nun vuruşu Okan'da kaldı.

MAÇI 10 KİŞİYLE TAMAMLADI

Cimbom öne geçse de soyunma odasına önde gidemedi. Erzurumspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Novikovas skora denge getirdi: 1-1. Bu konuk ekipte stres yaşatsa da 64. dakikada Cimbom'un tecrübeli ismi Falcao sahneye çıktı ve bir kez daha takımını öne geçirdi: 2-1. Ancak golü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarıyı görünce maçın sonunu göremedi. Son 3 maçında 8 puan kaybeden Galatasaray maçtan galibiyetle ayrılarak lige tutundu. Aslan bu hafta Ankaragücü'nü ağırlayacak.