Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Etebo kırmızı kart gördü!

Son dakika: 'da Etebo gördü!

Son dakika haberi: 'in 5. haftasında , 'u konuk etti. , 45+2. dakikada ikinci sarı kartın ardından görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:35
Son dakika: Galatasaray'da Etebo kırmızı kart gördü!

üper Lig'in 5. haftasında evinde ile karşılaşan 'da ilk yarının son dakikalarında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo çift sarı kart ile oyundan atıldı. Etebo, 30 ve 45+2. dakikada Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'a yaptığı müdahaleler sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartlarla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ERZURUM MAÇINDA YOK!

Yaptığı hata sonrası rakibini faulle durduran ve gören Nijeryalı orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Etebo, Süper Lig2in 6. haftasında 24 Ekim'de oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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