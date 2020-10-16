Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Arda Turan ve Ryan Babel...

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da teknik direktör , ve konusunda kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, performansından memnun olduğu Arda'yı takımda tutmak isterken Hollandalı oyuncu Babel'i ise devre arasında kulüpten göndermek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 09:42
Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Arda Turan ve Ryan Babel...

Monaco'dan Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamayı başaramayan yeni sezona sol açıkta - ikilisi ile başladı. ligde Arda'yı, Avrupa'da ise Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimali de söz konusu. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa, Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

OCAK AYINI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Fatih Terim, sol beki Saracchi'nin önüne Arda Turan'ı yazarak A Planı'nı hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre Ryan Babel kulübe hamlesi olacak. Yönetim de maliyetleri dikkate alarak Arda ile devam etmeyi, Babel'le yollarını ayırmanın formülünü arıyor. Arda 4 milyon TL, Babel 2.5 milyon euro kazanıyor.

EURO 2021'i düşünerek Galatasaray'da kalmayı tercih eden Babel için sarı-kırmızılı kulüp devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirmeye alacak. Ocak ayında 34 yaşına basacak Hollandalı yıldızın ABD'ye gitmesi bekleniyor. Terim'in performansından memnun olduğu Arda ise en az bir sezon daha parçalı formayı giymeye devam edecek.

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