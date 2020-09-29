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, derbisinde saha olayları ve 7 futbolcunun görmesi, Başkanı da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 20:16
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Trabzonspor...

, derbisinde saha olayları ve 7 futbolcunun görmesi, Başkanı da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Kurulu'na sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası 'YA şu sevkler yapıldı:
"Galatasaray Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Y. Kulübü teknik sorumlusu 'ın 27.09.2020 tarihinde oynanan Bandırmaspor -Samsunspor 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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