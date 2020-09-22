Süper Cimbom

Aslan kabus gibi geçen sezonun ardından yenisine mükemmel başladı. Sarı-kırmızılılar sahasında Gaziantep'i 3-1 mağlup ederken çok daha büyük farkı kaçırdı. Hemen ardından Bakü'de Avrupa Ligi ön elemesinde Neftçi'yi de aynı skorla deviren Aslan tur atladıktan sonra iki idmanla son şampiyon Medipol Başakşehir'in karşısına çıktı. Cimbom burada da coşkulu, arzulu ve iştahlıydı. Sonunda sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 3 karşılaşmada sergilediği pozitif futbol ve aldığı seri galibiyetler camiayı da coşturdu.

İMPARATOR'DAN USTA İŞİ

Cimbom'un bu şahlanmasında en büyük pay teknik direktör Fatih Terim'e veriliyor. İmparator her sene kendini yenilerken Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Younes Belhanda gibi isimlerden aldığı katkıyla övgüleri de topluyor. Takım savunmasını üst düzeye çıkaran, hücum presi rakip kaleye daha yakın yerde tüm takım birlikte yapabilen Aslan gelecek haftalar için de camiasına umut saçıyor. Sarı- kırmızılı taraftarlar da Fatih Terim'in 'usta işi' dokunuşlarla kendilerini bir kez daha sokaklara dökmelerini, şampiyonluğa taşımasını istiyor.

YENİ YARDIMCILAR VE PİRİ FARKI

Fatih Terim sezon başında teknik ekibine Selçuk İnan, Necati Ateş, Albert Riera'yı dahil etmişti. Aynı zamanda İmparator'un özel isteğiyle geçmişte de kulüpte görev yapan kondisyoner Scott Piri takıma döndü. Her futbolcular yaş, kilo, yağ oranı, sakatlık geçmişine yönelik verilerini toplayan Piri doğru yüklemelerle hepsinin seviyesini yukarı taşıdı.