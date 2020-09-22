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Aslan’ın ruhu

Arda’nın dönüşüyle takımdaki arkadaşlık ve aidiyet arttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Aslan’ın ruhu

Cimbom sezon başında eski yıldızı 'ı yuvaya döndürerek sadece iyi bir futbolcu değil iyi bir Galatasaraylı da etmiş oldu. 33 yaşındaki oyuncunun gelişiyle birlikte takımdaki arkadaşlık seviyesi yükseldi. Futbolcuların kulübe aidiyeti arttı. Saha içinde 'in en büyük yardımcısı olan tecrübeli futbolcu saha dışında da takım arkadaşlarıyla sürekli paylaşım içinde. Kısa sürede Florya'nın neşe kaynağı olmuş durumda. Bu tavrı da takdir topluyor. Arda Turan, maç temposu kazandıkça da istediklerini daha çok ortaya koyuyor.

ATLETİCO'DA YERİ DOLMADI

Deportivo, A. Madrid'in Arda Turan'ın yerini dolduramadığını belirtti. Barça'ya transferinin ardından Atletico'nun 4 oyuncuya 180 milyon euro ödediğini ancak Arda kadar verimli olmadığını yazdı.

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