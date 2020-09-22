Aslan’ın ruhu

Cimbom sezon başında eski yıldızı Arda Turan'ı yuvaya döndürerek sadece iyi bir futbolcu değil iyi bir Galatasaraylı da transfer etmiş oldu. 33 yaşındaki oyuncunun gelişiyle birlikte takımdaki arkadaşlık seviyesi yükseldi. Futbolcuların kulübe aidiyeti arttı. Saha içinde Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olan tecrübeli futbolcu saha dışında da takım arkadaşlarıyla sürekli paylaşım içinde. Kısa sürede Florya'nın neşe kaynağı olmuş durumda. Bu tavrı da takdir topluyor. Arda Turan, maç temposu kazandıkça da istediklerini daha çok ortaya koyuyor.

ATLETİCO'DA YERİ DOLMADI

El Mundo Deportivo, A. Madrid'in Arda Turan'ın yerini dolduramadığını belirtti. Barça'ya transferinin ardından Atletico'nun 4 oyuncuya 180 milyon euro ödediğini ancak Arda kadar verimli olmadığını yazdı.