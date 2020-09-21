GaleriGalatasarayFatih Terim transfer için düğmeye bastı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçit yok
Fatih Terim transfer için düğmeye bastı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçit yok
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar orta sahaya bir takviye yapmak isterken, dünyaca ünlü isimleri listesine almış ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Bununla beraber geleceğe yatırım olarak görülen bir ismi de kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ifade edilen Aslan, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takibinde olduğu bilinen o isim için düğmeye bastı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Eylül 2020 Pazartesi 15:07, Güncelleme 21.09.2020 15:09
Fatih Terim transfer için düğmeye bastı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçit yok