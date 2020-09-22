Aslan’da 3 ayrılık

Galatasaray'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:33Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak. Sarıkırmızılılarda bu sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ile yollar kesin olarak ayrılacak, kadroda şans bulamayan Yunus Akgün ise kiraya verilecek. Ahmet'in Antalyaspor, Emre'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'a gitmesi, Yunus Akgün'ün ise Adana Demirspor'a kiralanması bekleniyor.