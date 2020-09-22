Haberler Galatasaray Aslan’da 3 ayrılık

Aslan’da 3 ayrılık

'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Aslan’da 3 ayrılık
'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak. Sarıkırmızılılarda bu sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve Taşdemir ile yollar kesin olarak ayrılacak, kadroda şans bulamayan ise kiraya verilecek. Ahmet'in , Emre'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'a gitmesi, Yunus Akgün'ün ise 'a kiralanması bekleniyor.
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