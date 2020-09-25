Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti

Rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan temsilcimiz, Hajduk Split'e karşı baskılı bir oyun sergiledi. Ancak ilk yarı pozisyon üretmekte zorlandı. Marcao ve Diagne gol arayan isimlerdi. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken mücadelede gol düğümü ikinci yarıda çözüldü. Diagne ve Babel ile iki ataktan yararlanamayan Cimbom, 58'de Feghouli ile golü de buldu. Ancak Diagne'nin ofsaytta olması nedeniyle gol hakem tarafından iptal edildi.



ASLAN'IN YENİ RAKİBİ RANGERS

Baskısını sürdüren Galatasaray üstünlük golünü 77. dakikada bulmayı başardı. Belhanda, Emre Taşdemir'in içeri çevirdiği topu filelere bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada ise günün başarılı isimlerinden Marcao hücuma çıktı, sol çizgiden yaptığı asistte kale içinde topa dokunan Ryan Babel topu filelere gönderdi ve Galatasaray üstünlüğünü 2-0'a çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve G.Saray, Neftçi'nin ardından Hajduk'u da saf dışı bıraktı. Aslan'ın, play-off'ta haftaya perşembe günü Willem'i 4-0 geçen Rangers ile karşılaşacak. Cimbom, Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı.



AVRUPA'DA 101. GALİBİYET

Galatasaray, Hajduk Split karşısında Avrupa'da 287. maçına çıktı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında 101. galibiyetine imza attı. Cimbom'un ayrıca 75 beraberliği ve 111 de mağlubiyeti bulunuyor.