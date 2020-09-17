10 numaraya Saponara

Marco Benassi konusunda Fiorentina yönetimini ikna edemeyen teknik direktör Fatih Terim'e eski takımından sürpriz bir öneri geldiği iddia edildi. Floransa ekibinin yöneticilerinin Terim'e geçen sezon Lecce ve Genoa'da kiralık oynayan Riccardo Saponara'yı önerdiği belirtildi. Sky Sports İtalia'ya göre Parma'nın gündeminde olan 28 yaşındaki 10 numara için Terim'in vereceği cevaba göre Fiorentina'nın son kararını vereceği belirtildi. Ön libero arasa da Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle 10 numara mevkiine de oyuncu bakan Terim'in 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını kısa bir süre içinde bildireceği ifade edildi.



KİRALIK ADAM

Empoli'den 1 Temmuz 2018'de 9 milyon euro'ya transfer olan Saponara, ardından Sampdoria, Lecce ve Geneo'da kiralık forma giydi. Terim onaylarsa, bu sezon G.Saray'a gelecek.



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Riccardo Saponara geçen sezon 18 maça çıktı, 3 gol, 5 asistle oynadı. Kariyeri boyunca 293 maçta, 45 gol, 52 asisti bulunuyor.