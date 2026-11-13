EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İtalya temsilcisini İstanbul'da konuk ederek galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague mücadelesi canlı nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 11. haftasındaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Anadolu Efes, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede Avrupa arenasındaki beşinci galibiyetini almaya çalışacak.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport'un televizyon yayını veya S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden takip edebilecek.

EuroLeague karşılaşmasını internetten izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın uygulamasından ya da internet sitesinden abonelikleri kapsamında canlı yayına erişebilecek.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

EuroLeague'de geride kalan 10 haftada Anadolu Efes, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip, son Avrupa maçında Paris Basketball'a sahasında 95-90 yenildi.

Virtus Bologna da aynı süreçte 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederek 15. sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son karşılaşmasında Dubai Basketball'a 93-75 mağlup oldu.

VIRTUS BOLOGNA'DA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Virtus Bologna'nın maç öncesinde yaptığı resmî açıklamaya göre Tommaso Baldasso ve Davide Casarin karşılaşmada forma giyemeyecek. Daniel Hackett'in de grip benzeri rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağı duyuruldu.

İtalyan ekibinin başantrenörü Alex Mumbrú, Anadolu Efes'in hem pota altında hem de dış şutlarda etkili oyunculara sahip olduğunu belirterek savunma dengesinin önemine dikkat çekti.

Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında Avrupa kupalarındaki 924. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadıkları 923 Avrupa kupası karşılaşmasında 510 galibiyet ve 413 mağlubiyet yaşadı. Takımın 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği EuroLeague'deki maç sayısı ise bu karşılaşmayla 676'ya yükselecek.

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