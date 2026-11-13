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Beşiktaş'ta Takefusa Kubo sesleri! Bonservis bedeli belli oldu

Beklentilerin altında kalan kanat rotasyonunu değiştirmek için kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin Real Sociedad forması giyen yıldız oyuncu Takefusa Kubo'yu gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların transfer için hazırladığı plan netleşti. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:24
Beşiktaş'ta Takefusa Kubo sesleri! Bonservis bedeli belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başlayan Beşiktaş, sağ kanat rotasyonunu güncellemeyi öncelikli hedef olarak görüyor.

Cerny-Poku rotasyonunun beklentilerin altında kalması dolayısıyla siyah-beyazlı yönetim, yeni bir ismi kadroya katmak adına hazırlıklara start verdi.

YETERİNCE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İspanyol basınından Todo Mercado'ya göre Beşiktaş, Real Sociedad'da forma giyen Takefusa Kubo'yu renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, Kubo'nun yeterince forma şansı bulamamasını fırsat olarak değerlendirmek istiyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Japon futbolcunun da LaLiga dışında yeni bir maceraya sıcak baktığı öne sürüldü. Transferde ön plana çıkacak faktörün ise bonservis beklentisi olduğu ifade edildi .

20 MİLYON EURO

Haberde yer alan bilgilere göre Real Sociedad, Kubo için 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

CERNY VEYA POKU'DAN BİRİ GÖNDERİLECEK

Beşiktaş'ın, bu transferi gerçekleştirebilmek adına Cerny veya Poku'dan biriyle yollarını ayırmak zorunda olduğu da belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Sociedad formasıyla 11 maçta sahaya çıkan ve 458 dakika süre alan Kubo, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 25 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

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