Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Mevcut düzenlemelere göre futbolcular, bir sezon içerisinde en fazla iki farklı takımda forma giyebiliyor.

Sezon başında Lokomotiv Moskova formasıyla beş karşılaşmada görev alan Rus futbolcu, ne kadar yüksek bir teklif alırsa alsın (forma giymek istiyorsa) sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak zorunda.