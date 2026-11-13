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Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov için elini çabuk tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederken serbest kalma maddesinde yapılacak güncelleme ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:35
Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Aleksey Batrakov'un menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun maaşında indirime gitmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Rus yıldızın sözleşmesinde yer alan 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelini 70 milyon euro'ya çıkartmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Yapılması planlanan düzenlemeyle bu rakam, yapılan sözleşmenin tamamında geçerli olacak.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev'in önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

İSTESE DE AYRILAMAYACAK

Galatasaray yönetimi, dört yıllık kontratı bulunan genç yeteneğini ilerleyen dönemlerde düşük bir bedelle kaybetmemek adına harekete geçti.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Öte yandan Batrakov'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının önünde FIFA kurallarından kaynaklanan bir engel bulunuyor.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Mevcut düzenlemelere göre futbolcular, bir sezon içerisinde en fazla iki farklı takımda forma giyebiliyor.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Sezon başında Lokomotiv Moskova formasıyla beş karşılaşmada görev alan Rus futbolcu, ne kadar yüksek bir teklif alırsa alsın (forma giymek istiyorsa) sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak zorunda.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray formasıyla 13 maçta forma giyen Batrakov, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor

21 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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