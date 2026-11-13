Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a geliyor
Galatasaray, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov için elini çabuk tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederken serbest kalma maddesinde yapılacak güncelleme ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:35
Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev'in önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İSTESE DE AYRILAMAYACAK
Galatasaray yönetimi, dört yıllık kontratı bulunan genç yeteneğini ilerleyen dönemlerde düşük bir bedelle kaybetmemek adına harekete geçti.
Öte yandan Batrakov'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının önünde FIFA kurallarından kaynaklanan bir engel bulunuyor.
Mevcut düzenlemelere göre futbolcular, bir sezon içerisinde en fazla iki farklı takımda forma giyebiliyor.
Sezon başında Lokomotiv Moskova formasıyla beş karşılaşmada görev alan Rus futbolcu, ne kadar yüksek bir teklif alırsa alsın (forma giymek istiyorsa) sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak zorunda.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Galatasaray formasıyla 13 maçta forma giyen Batrakov, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
21 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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