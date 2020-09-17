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G.Saray’a uyarısı

'da geri plana düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:17 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
G.Saray’a Marko Pjaca uyarısı
'da geri plana düştü. , 2016 yılında Pjaca'yı Dinamo'dan 23 milyon euro'ya satın aldı ve Zagreb kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Ancak Pjaca için sakatlık sorunları 2017'de ön çapraz bağlarının Estonya maçında kopmasıyla başladı. O zamandan beri diz sorunları devam etti ve bir daha ritim yakalayamadı. Geçen sezon Anderlecht'te de pek çok maç kaçırdı. Terim'in de bu nedenle geri adım attığı belirtildi
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