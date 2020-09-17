G.Saray’a Marko Pjaca uyarısı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:17Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Marko Pjaca geri plana düştü. Juventus, 2016 yılında Pjaca'yı Dinamo'dan 23 milyon euro'ya satın aldı ve Zagreb kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Ancak Pjaca için sakatlık sorunları 2017'de ön çapraz bağlarının Estonya maçında kopmasıyla başladı. O zamandan beri diz sorunları devam etti ve bir daha ritim yakalayamadı. Geçen sezon Anderlecht'te de pek çok maç kaçırdı. Terim'in de bu nedenle geri adım attığı belirtildi