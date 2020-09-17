"Sörloth gibisi 100 yıl daha gelmez"

1-Süper Lig derbi ile başladı. Beşiktaş, Trabzon'u rahat yendi. Fırtına beklenen futbolu sergileyemedi.

Z.U.: Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında hiç beğenmedim. Nerede o geçen sezon rakiplerine kök söktüren, maçlarını hakem hatalarına rağmen takır takır kazanan Trabzonspor! Tamam Sosa, Novak, Sörloth gibi takımı sırtlayan oyuncular yok artık! Sen, geçen sezon şampiyonluğu 14 maçta hakem hatasına kurban giderek kaçırmışsın! Son maça kadar şampiyonluğu kovalamışsın. Takımda bir ruh vardı, yenilgiye başkaldırı vardı! Nerede bu ruh! Ekuban ve Nwakaeme gibi hücum silahları da tel tel döküldü Beşiktaş karşısında. Vasatın üzerine çıkan tek oyuncu Abdülkadir Ömür'dü. Madem Eddie Newton'u takımın başına getirecektiniz, o zaman Hüseyin Çimşir'i neden görderdiniz? Newton, beğenmediğiniz Hüseyin hocanın yardımcısı değil miydi? ..Ki Hüseyin hoca, istatistikleri alt üst eden bir başarıya imza attı görev süresince...

Gönderilişi de hiç şık olmadı! Neden Abdullah Avcı hoca ile görüşüp, sunum istediniz mesela? Tam Abdullah Avcı'yı açıklamaya hazırlanırken, ne değişti de Newton'u takımın başına getirdiniz? Şimdi Newton, 3-5 maç kötü giderse, onu gönderip kimi takımın başına getireceksiniz? Newton'un yardımcısını mı? Bizler nasıl özeleştiri yapıyorsak, Trabzonspor yönetimi de özeleştiri yapmalı, yapılan yanlışlardan ders çıkarmalı... Bir de Trabzonspor sezona neden bu kadar ağır sakatlıklarla başladı? Neden sezon hazırlıkları için kendi tesislerini tercih etti? Mesela Bolu, Kızılcahamam, Isparta-Davraz, Erzurum, Kartepe gibi yayla havasının olduğu yüksek ve serin yerler tercih edilmedi? Yaşanan bu sakatlıklarda zeminin, nemli havanın, kullanılan malzemelerin, çalışma temposunun, sağlık kurulunun... vs'nin etkisi var mı? Bunlar en ince detayına kadar araştırılmalı... Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş'ın geçen sezonki takımından neredeyse yüzde 50'si gitti.

En önemlisi Milli Takımımız'ın da golcüsü olan Burak Yılmaz'ı kaybetti Beşiktaş... Buna rağmen seni evinde farklı yeniyorsa; acilen bir durum değerlendirmesi yapması lazım Trabzonspor yönetiminin... Senin hocan Beşiktaş maçından sonra diyor ki: 'İlk yarıda takımın oynadığı futboldan çok memnunum...'

İLK HAFTADA SINIFTA KALDILAR

Trabzonspor'un ilk yarıda rakip kaleyi bulan şutu yok! İlk yarıda gol beklentisi istatistiği de yüzde 0,1... İlk haftadan takımları eleştirmek doğru değil! Takımlar hakkında net konuşmak, tutarlı tahminlerde bulunmak için 6-7 hafta beklemek lazım. Ama bizler, TV'de ve gazetede maçları tek tek yani 90 dakika üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi burada da ilk hafta maçlarını mercek altına alıyoruz.

Trabzonspor, Denizlispor maçında gerçek kimliğine bürünüp, kazanırsa bu kez gerekli olumlu cümleleri ve övgüleri kullanırız. Ben yaptığım işte yani yönettiğim gazetede hep şunu söylerim (ekranlardaki yorumlarımda da bunu dile getiririm): 'Beni eleştiren bin yıl yaşasın!' Çünkü ben dün yaptığımı bugün beğenmeyen biriyim. Öyle olmak zorundayım. Çünkü ben gazeteciyim. Sürekli kendimi yenilemek ve geliştirmek zorundayım. Ama kulüp yöneticileri, başkanlar ve teknik direktörlerin eleştirilere tahammülleri yok adeta... Her eleştiriden hisse kapan, muhakeme yapan işin ehli kişidir. Ne demiştir Ziya Paşa; 'İnsan çeke çeke, yaşaya yaşaya olgunlaşır...' Bu işler böyle! Trabzonspor ilk maçta sınıfta kaldı. Kadro yetersiz! Yedek kulübesi, son 2 sezondur ligin en zayıf kulübesi durumunda! Hele şu dönemde kulübenin çok zengin olması lazım.

Çünkü 5 oyuncu değiştirme hakkın var senin artık. Trabzonspor yönetimi bu saatten sonra takıma uyum sağlayıp, sırtlayabilecek oyuncuları transfer edebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Ama benim iddiam şu: Trabzonspor, 100 yıl daha Sörloth gibi bir forvet bulamaz! Hatta Türkiye'ye bir daha böyle donanımlı bir golcü gelmez! F.Bahçe yıllardır yeni bir Alex arıyor. Ama Brezilya Milli Takımı'nda bile Alex gibi bir oyuncu yok! G.Saray yeni Hagi'sini bulabildi mi? Trabzonspor için de yıllarca şunu söyleyeceğiz: 'Trabzonspor yeni Sörloth'unu bir türlü bulamadı...' Çünkü böyle oyuncuların imitasyonunu bile bulamazsınız!

R.K.: Kötünün iyisi kazandı. Beşiktaş'ın kadro eksikleri var ama oyun anlamında da eksikleri bulunuyordu. Beşiktaş'ın görünen tablona sağ bek ve santrfor alması gerekir. Ekonomik koşulları el verse hücumda çizgilere bile oyuncu alması lazım. Oralarda oynayabilen Güven, N'Koudou, Lens ve Boyd gibi oyuncular olmasına rağmen gol yapacak istikrarlı bir kanat oyuncusu ihtiyacı var. Bu görüntüsünün çok çok üstüne çıkması gerekir. Trabzon maçı yanıltmasın. Beşiktaş, Trabzon gibi önemli bir takıma deplasmanda çok iyi oynamasa da 3 puan aldı ve ileri haftalar açısından bu çok önemli. Trabzonspor geçen sene savunma yapamıyordu.

En rahat rakip ceza sahasına giren ve pozisyon üreten takımdı. Bu sene savunmanın yanında hücumu da iyi yapamayan görüntüsü var. Newton maçtan sonra, "İlk yarı iyi oynadık" dedi. Ancak biri bile isabetli olmayan 3 şutları vardı. Yan top yaptılar, dikine top oynayamadılar. Geçen sene en büyük özellikleri bunları ligde en iyi yapan takım olmasıydı. Sosa ve Novak gitti. Sörloth transfer söylentileriyle beraber şehre dönmedi. Bu oyuncuların eksikleri hissedildi. Eksik Beşiktaş'a karşı sahada doğru bir kurgusu yoktu. Trabzon'un geçtiğimiz sezonki görüntüsünün çok uzağında bir oyun anlayışı vardı. Futbol eldeki kaliteli oyuncularla oynanır. Onlar olmadığında teknik adam devreye girip, kadroyu doğru bir plan çerçevesinde sahada kullanmalı. Trabzon'da bu eksik de Beşiktaş karşısında net göründü. Trabzon'un yapacağı transferlerle omurgasını güçlendirmesi gerekir. Nokta transfer olmalı. Çok net bir şey var. Hazırlık devresinden sonra Newton çalıştıklarını söylüyor. Çalıştıklarından saha içine geçen hem savunmada hem hücumda uygulama yok.

2-İlk haftaya baktığımızda size göre lige en hazır takım ya da takımlar hangileri? G.Saray son derece iyi bir futbol sergiledi. Başarıya en yakın teknik adamlar sizce kimler?

Z.U.: G.Saray-Hatay maçından sonra A Spor'da Melike Çelik'in modaratörlüğündeki programda şunu söyledim: 'Lige en hazır takım G.Saray! Sosyal medya ayağa kalktı, 'Bu adam futbolu bilmiyor' dediler. Ekranlardaki yorumcular da (Reha Kapsal hocam hariç) G.Saray'ı yerden yere vurup, bu G.Saray'dan hiçbir şey olmaz. Hatay'ı bile yenemedi vs vs dediler...' Oysa o maçta G.Saray göze hoş gelen harika hücumlar yapmış, modern futboldan kesitler sunmuştu. Herkes maçın 1-1'lik skoruna baktı. Hıncal Uluç abim hep söyler: 'Skor medyam' diye... Ne kadar da haklıymışsın Hıncal abi... İlk hafta G.Saray farklı kazanınca, G.Saray'ı yerden yere vuranlar; övgü yarışına geçtiler adeta... Ne övgüler... Ne övgüler... Günaydın beyler! Ben futbolu geometriye benzetirim.

Futbolseverlerin yüzde 90'ı maçi izler. Yüzde 10'luk bölümü de izlerken görür, keşfeder, nokta atışı teşhislerde bulunur. Bunu yapabilenler zaten iyi teknik direktör olur. Oyuncular için de bu geçerlidir. Zamanında Hikmet Karaman hocam şunu söylemişti Alex ile ilgili olarak: 'Biz Alex'i durduruyoruz, ama onun zekasının önüne geçemiyoruz. Zekasını durduramıyoruz. Alex, zekası ile farkını ortaya koyuyor...' Sonuçta Arda Turan kendine çok iyi bakmış. Bu sezonun kendisi için artık son şansı olduğunun farkına varmış. Tamamen sahaya odaklanmış. Arda'nın liderliğinde Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç gibi yıldız oyuncuların da performansı artmış. Bir de Falcao, çok fit, çok istekli, çok formda. Eğer bir sakatlık yaşamazsa bu sezonun gol kralı olur Falcao... Fatih Terim bir marka. 1. sıraya yazarım her zaman. Erol Bulut yaratıcı bir teknik adam. Okan Buruk zaten geçen sezon kendini kanıtladı. Sergen Yalçın, cesur, özgüveni çok yüksek, zeki bir çalıştırıcı.... Eddie Newton, benim için kocaman bir soru işareti. Bu sezon genç teknik direktörler var ligde. Bu hocaların da performanslarını bekleyip göreceğiz...

R.K.: Galatasaray, Göztepe, Antalya, Hatay, Alanya, Karagümrük... Bu takımların görüntüsü ilk hafta olmasına rağmen iyiydi. İlk haftalar tüm takımlar için zordur. 4-5 haftadan sonra oyun planlarıyla ilgili eleştiri yapmak daha sağlıklı olur. 3 tane sezon başı gibi bir evre geçirdi futbolcular ve futbol hayatlarında ilk defa oldu. 5 Ekim'de bitecek transfer döneminin ardından çoğu takımı ekimin ortasında değerlendirmek gerekir. Teknik adam ismi vermek yanıltabilir. Belirli sürenin geçmesi gerekir.

3-Sörloth'un milli takım kampından söz verip dönmemesi neyin göstergesi? Norveçli forvet için neler söyleyebilirsiniz?

Z.U.: Sörloth'un Trabzonsporlu yöneticileri arayarak 'salı günü Covid testim var. Perşembe çıkacak. Cuma günü ilk uçakla Trabzon'a döneceğim' deyip de sonrasında telefonunu kapatması (yöneticiler ulaşamadı), futbol ahlakına uymaz! Yaptığı büyük ayıp! Seni yoktan var eden, parlatan, vitrine çıkaran, değerine değer katan Trabzonspor'a bunu yapman, vefasızlıktan da öte bir durum... Bu külüp, bu camia seni bağrına basmış, tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmışsın! Böyle bir sorumsuzluğu nasıl yaparsın sözleşmenin devam ettiği kulübüne? Sörloth'un yaptığının izahı yok! Affedilecek bir yanı da yok! Bu yaptığı davranışla değerini yerle bir etti futbolseverlerin gözünde! Nereye giderse gitsin artık! Ama Trabzonspor'un böylesine büyük bir golcüden para kazanması lazım. Yani Trabzonspor yönetiminin bu krizi iyi yönetmesi lazım. Keşke Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; geçen sezonki maçlardan sonra kendisine sıkça yöneltilen şu soruya 'Sörloth'un bonservisini ne zaman alacaksınız?' sorusuna 'Bizimle 2 yıllık kiralık sözleşmesi var. Neden şimdi 6 milyon euro vereyim.

Zamanı gelince alırız' demeseydi. Ya da Cyristal Palace ile yapılan sözleşmenin ince detaylarını kamuoyu ile paylaşsaydı... Eğer bunu yapmış olsaydı bu kriz patlak verdiğinde ilk eleştirilen Trabzonspor yönetimi olmazdı. Şimdi herkes neyin ne olduğunun farkında ve tepkiler Sörloth üzerine yoğunlaştı. Ama şimdi bilinen bir gerçek var ki, Sörloth satıldığında bonservis ücretinin tamamını Trabzonspor alamayacak. Parayı Crystal Palace ile paylaşacak.

R.K.: Telefonunu kapatmak, ulaşılmamak Sörloth gibi Türkiye'de sempati kazanmış oyuncuya yakışmadı. Kariyerinde başka hedefleri olabilir ve bu anlayışla karşılar. Trabzon'a dönüp bunları dile getirmesi gerekirdi. Onu kadrosuna katan, risk alan ve tekrar Avrupa piyasasına kazandıran Trabzon'dur. Sörloth saygılı olup, bu sevgiye karşılık vermeliydi. Trabzon'a geldikten sonra bunları konuşup, kulübün de lehine olacak gelişmeler sonrası transfer olması profesyonel hayatta gayet doğal. Onun gibi birine bu yakışmadı.

SÖRLOTH GİBİSİ 100 YIL DAHA GELMEZ

Spor basının 2 duayeninden çarpıcı tespitler Arda kendine çok iyi bakmış Yönetim de özleştiri yapmalı... Erol Bulut yaratıcı bir hoca Bu yaptığı futbol ahlakına uymaz İlk haftada sınıfta kaldılar.