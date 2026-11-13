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ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de ASVEL - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar Fransa deplasmanında önemli bir sınava çıkarken basketbolseverler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, ASVEL - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Ayrıntılar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 12:02
ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de heyecan ASVEL - Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun 11. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın yayın programını araştırıyor. Peki, ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ASVEL - Beşiktaş maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena ev sahipliği yapacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ASVEL - Beşiktaş mücadelesi, S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de canlı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

Beşiktaş, EuroLeague'de geride kalan 10 karşılaşmada 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki son maçında Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup olurken ASVEL deplasmanında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

EuroLeague'de 10. hafta sonunda Beşiktaş 13. sırada, ASVEL ise 15. sırada yer aldı. Fransız temsilcisi de 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşarken son karşılaşmasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.

Beşiktaş, Fransa yolculuğu öncesinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 9 Kasım'da oynanan ve son ana kadar çekişmeli geçen karşılaşmadan 84-83 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ın EuroLeague takvimindeki bir sonraki rakibi Real Madrid olacak. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol temsilcisini 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

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