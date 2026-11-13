Franculino Dju'nun ortaya koyduğu performanstan memnuniyet duyan Trabzonspor, Onuachu'nun beklentileri karşılayamaması üzerine hücum hattına yeni bir takviye yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda bordo-mavililerin gündemine Tottenham forması giyen Richarlison gelmişti. Karadeniz temsilcisi, 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.

Tottenham'ın, 2022-2023 sezonunda Everton'dan 58 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren yıldız oyuncu için harekete geçen Trabzonspor yönetimi ise bu rakamın aşağı çekilmesini talep etti.

AS FORVET OLMAK İSTİYOR

Öte yandan kulübünden izin alınarak Richarlison ile de temas kuruldu. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 1,84 boyundaki santrforun, Trabzonspor'a transfer olması halinde ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmak istediği belirtildi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de sadece bir maçta 68 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu cephesinde ise "Trabzonspor'a gelirsem ilk 11'de oynarım" düşüncesi de ön plana çıktı.

Richarlison'un bu yaklaşımı bordo-mavili yönetimin de beğenisini kazandı. Trabzonspor, hem Tottenham ile bonservis pazarlığını hem de oyuncu tarafıyla yürüttüğü görüşmeleri eş zamanlı olarak sürdürüyor.