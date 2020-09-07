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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Lisans çıkıyor

Lisans çıkıyor

Yeni transferlerine 35 milyon liralık vergi borcu yüzünden lisans çıkartamayan rahat nefes aldı.

Yeni transferlerine 35 milyon liralık vergi borcu yüzünden lisans çıkartamayan rahat nefes aldı. tarafından, lisans için vergi borcu olmaması şartı kaldırıldı. Bu değişikle birlikte , Oğulcan, Emre Kılınç, Fatih ve Omar'a bugün lisans çıkarılması bekleniyor
  1. 7.9.2020
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