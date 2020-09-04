Oğulcan Çağlayan'dan Falcao sözleri: O benim öğretmenim

Galatasaray'ın transfer döneminin başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, BeIN Sports'a konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin gündemini değerlendiren Çağlayan, flaş ifadelere imza attı.

İŞTE OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN AÇIKLAMALARI

"Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekten inanılmaz bir ambiyansa sahip. Bazen antrenman bittikten sonra saatlerce orada durup, o havayı soluyoruz, sohbet ediyoruz. 4 gün önce antrenmandan sonra havuzda Arda Ağabey, Taylan ve ben otururken, Arda Ağabey, "Burayı çok seviyorum" dedi. Gerçekten Florya'nın çok güzel bir ortamı, bir ambiyansı var. Ne mutlu ki bize de bizler de oranın içerisinde bulunuyoruz."

"YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

"Antrenmanlar çok yoğun tempoda gerçekleşiyor. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Çünkü bu sezon 21 takımla oynanacak ve bu yüzden çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu dönemde yaptığımız çalışmaların meyvesini ligler başladığı zaman sezon sonu içinde bulunduğumuz tüm kulvarlarda alacağımız kupalarla toplarız."

"MUSLERA, SON 10 YILA DAMGA VURDU"

"Tartışmasız son 10 yıla damga vuran kaleci Muslera'dır. Bunu taraflı tarafsız herkes kabul etmelidir. Hem kaledeki performansıyla hem insanlığıyla Türkiye'ye gerçekten çok katkı veren bir isim. Türkiye Ligi'ne gerçekten damga vurdu, çok özel bir isim. Onunla beraber aynı takımda bulunmak benim için bir artı. İnşallah sakatlığından bir an önce dönüp, kalesini teslim alıp, gümbür gümbür devam eder."

"FALCAO'YA 'ÖĞRETMENİMSİN' DEDİM"

"Gerçekten Falcao ile çalışmak benim için inanılmaz bir durum. Falcao'ya, "Sen benim öğretmenimsin, öğrenmek istiyorum" dedim. Antrenmanda yaşadığımız pozisyonalardan sonra benimle İngilizce olarak gelip konuşuyor. Beraber fitness yaparken orada benimle tecrübelerini paylaşıyor. Takımımızda inanılmaz kariyerli iki isim var. Bir Arda Turan, bir de Falcao. İkisi de UEFA Kupası'na sahip olan iki isim. Biz de bu sene elemelerden UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağız. Neden olmasın mesela? İyi bir ortam, iyi bir arkadaşlık. Zaten bunu daha önce başarmış 2 isim, Fatih Hoca zaten Türkiye'de Avrupa Kupası alan tek antrenör. Çok güzel bir üçlü var aslında. Biz de onların etrafında birleşip, güzel bir ortam yaratıp, burada bir pankart vardı "Bizim hayallerimiz, sizin gerçeklerinizden daha büyük" diye bizim de hayallerimiz var. Neden olmasın? İstersek her şeyi başarabiliriz, elimizde malzeme var."

"BİR FUTBOLCU DAHA NE İSTER?"

"Sözleşmem biteceği için teklifler oldu başka kulüplerden. Ancak ben böyle şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Ben şu anda bu camianın bir parçasıyım. Çok mutlu ve gururluyum. Çocukluktan beri buraya gelmenin hayalini kuran bir Oğulcan Çağlayan, 17 yaşında bir girdi, çıktı kısa süre. Şimdi 24 yaşında burdayım. Ben sadece buraya konsantreyim. Çünkü olması gereken bu, ben futbolumla, futbolculuğumla gündeme gelmek istiyorum. Ben mutlu olduğum yerdeyim. Bu camiadan, Florya'dan, takım arkadaşlarımdan... Fatih Hoca ile beraber çalışıyorum, bir futbolcu başka daha ne isteyebilir ki? Tüm şartlara sahibim."

"GALATASARAY BÜYÜK BİR FIRSAT"

"Eğer Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapılarından içeri girdiysen tüm özelliklerin belli bir seviyede ki o yüzden oradasın demektir. O antrenman tişörtünü giyiyorsun, o armayı taşıyorsun... Birbirinden yetenekli futbolcular, hepsi birbirinden kaliteli ayaklar. Hepsi birbirinden etkileyici gerçekten. Benim için de çok büyük bir fırsat. İlk defa böyle kaliteli bir topluluğun içerisinde bulunuyorum. Bulunduğum her dakikadan da Galatasaray'da çok büyük keyif alıyorum."

"KADROMUZ YETERLİ"

"Bu sezon tüm sezonlardan daha farklı şekilde ilerleyecek. Ama ben kadromuzun buna yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi inşallah aramıza katılacak arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz ve önümüzdeki karşılaşmalarda taraftarımızın desteğini arkamıza alarak, güzel sonuçlar alarak lige iyi bir giriş yapacağımızı düşünüyorum."