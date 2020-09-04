Galatasaray'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a 3 talip birden çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin istediği öğrenildi. | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği Jimmy Durmaz'a 3 talibin birde çıkması sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.
Geçen sezon beklentilerin altında kalan İsveçli oyuncu için Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da hem Galatasaray yönetimi hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması halinde bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kaldığı takdirde Cimbom'dan 7 milyon TL kazanacak.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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