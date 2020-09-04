Galatasaray'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden | Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden

Galatasaray'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden

Teknik Direktörü 'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a 3 talip birden çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu, ekiplerinden , Denizlispor ve 'nin istediği öğrenildi. | Son dakika transfer haberleri

'da teknik direktör 'in takımdan gönderilmesini istediği Jimmy Durmaz'a 3 talibin birde çıkması sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.

Geçen sezon beklentilerin altında kalan İsveçli oyuncu için , Denizlispor ve 'nin devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da hem Galatasaray yönetimi hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması halinde bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kaldığı takdirde Cimbom'dan 7 milyon TL kazanacak.

  1. 04.09.2020
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