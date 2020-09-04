Galatasaray'a transfer müjdesi! Jimmy Durmaz'a 3 talip birden

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği Jimmy Durmaz'a 3 talibin birde çıkması sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.

Geçen sezon beklentilerin altında kalan İsveçli oyuncu için Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da hem Galatasaray yönetimi hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması halinde bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kaldığı takdirde Cimbom'dan 7 milyon TL kazanacak.